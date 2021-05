Alena Seredova festeggia il primo anno della figlia Vivienne Charlotte

Alena Seredova, la festa di Vivienne Charlotte

Alena ha organizzato una festa all'aperto per il primo compleanno della figlia, nel giardino della villa torinese dove vive con il compagno Alessandro Nasi e i due figli che ha avuto avuti da Gigi Buffon, Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11. A celebrare il traguardo della piccola Vivienne anche le nonne, i cugini e le zie della bambina. La giornata è trascorsa tra altalene, palloncini colorati e torta, come testimoniato dalle stories della modella ceca. Tempo fa la Alena aveva raccontato a Verissimo di come Vivienne sia stata accolta con gioia dai due fratellini: “Avevo tantissima paura che si rovinasse un equilibrio che abbiamo trovato io e Alessandro dopo tanti anni. Queste famiglie composte non sono mai facili e avevo paura che un bebè portasse gioia a noi ma togliesse un equilibrio ai ragazzi. Invece sono una donna estremamente fortunata, perché hanno reagito benissimo. Non avrei mai creduto che fossero così dolci, premurosi. La cercano sempre. Vivienne è innamorata di loro e se vanno via per qualche giorno da papà, lei continua a cercare”.