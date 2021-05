Elisabetta Canalis nuova testimonial di Acqua Minerale San Benedetto

Elisabetta Canalis per Acqua Minerale San Benedetto

"Il vero segreto del benessere di Elisabetta Canalis sono i prodotti San Benedetto" si legge nel comunicato stampa che anticipa la nuova campagna, al via dal 23 maggio, “My Secret” di Acqua Minerale San Benedetto. Elisabetta Canalis prende così il posto che è stato per cinque anni della ex top model Cindy Crawford. “I nuovi spot, diretti dal regista Ago Panini, ripercorrono un viaggio attraverso i momenti di vita quotidiana della protagonista che riesce ad essere al tempo stesso star e ragazza della porta accanto” ha spiegato ancora l'ufficio stampa. “L’artista viene colta nella sua dimensione più intima, dove racconta il legame con i prodotti San Benedetto che l’accompagnano in tutti i momenti della sua giornata”. “Siamo molto felici di avere Elisabetta Canalis come testimonial della nostra nuova campagna di comunicazione di brand 2021 – ha dichiarato Vincenzo Tundo, Direttore Marketing e Trade Marketing Italia del Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. -. Un’artista emblema di stile, casual, dinamica e dotata di quell’allure internazionale che ben si fonde con la sua profonda italianità, rendendola perfetta espressione dei valori insiti nell’anima di San Benedetto. La nuova campagna, studiata per “dare vita” a messaggi chiave quali equilibrio, benessere e vita sana che ben si sposano con la qualità e le peculiarità dei nostri prodotti, conferma ancora una volta l’impegno della nostra azienda in comunicazione, ambito nel quale ci affermiamo tra le realtà leader nel segmento del beverage analcolico”. Per quanto riguarda i prodotti, Elisabetta rappresenterà i prodotti San Benedetto: dall’Acqua Minerale San Benedetto con le linee Prestige, Elite e Antica Fonte della Salute al Thè San Benedetto nella versione Classica e nella variante Zero Zucchero. E poi ancora Aquavitamin e Skincare, San Benedetto Succoso Zero e le Bibite San Benedetto Zero. La campagna prevede un’anteprima durante l’appuntamento digitale “il segreto del benessere” il 20 maggio alle ore 18, inserito nel format Vanity Stage con protagonista Elisabetta Canalis intervistata da Simone Marchetti, Direttore di Vanity Fair Italia.