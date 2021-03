Elisabetta Canalis, il video su Instagram che ha scatenato il web

Nel video si vede Elisabetta Canalis con un abito bianco molto aderente e trasparente, che lascia intuire il fisico tonico della showgirl e modella. Elisabetta si muove sinuosa mentre si avvicina ad una finestra. Nella didascalia commenta: “Cloudy” (nuvoloso). Tanti i commenti sotto il post, tra cui quello di Eleonora Abbagnato : “Una bomba atomica”. Paola Barale scrive: “Che dire?”, come se fosse rimasta senza parole. Ma tantissimi sono gli apprezzamenti dei follower. “Penso che tu sia una delle più belle donne d’Italia. Davvero” scrive un utente. “Credo tutti stiano guardando le nuvole” ha scherzato un altro. “Le 20enni mute” scrive un altro, come a indicare che il fisico di Elisabetta non ha nulla da invidiare a ragazze con vent'anni in meno. Del resto l'ex velina è una grande appassionata di sport e su Instagram condivide spesso foto e video dei suoi allenamenti. La sua passione per il fitness è così grande da essersi trasformata anche in una breve avventura imprenditoriale con l’apertura della palestra Sky View LA, insieme all’ex collega velina, Maddalena Corvaglia .

Elisabetta Canalis e il vaccino

Recentemente Elisabetta Canalis ha fatto parlare di sé anche a causa di alcune storie su Instagram nelle quali raccontava di essersi vaccinata. “Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto” ha scritto sulle immagini. “Sono grata a questo Paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi. La prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento”. La showgirl ha in programma, infatti, di tornare in Italia in visita a mamma Bruna, che vive a Sassari, città natale dell’ex velina. Il fatto che la 42enne si sia fatta vaccinare, però, ha lasciato perplesso qualche fan. “Elisabetta, come hai fatto a farti vaccinare? Anche noi comuni mortali abbiamo genitori che aspettano di riabbracciarci in Italia” ha scritto un follower. La risposta di Elisabetta non ha tardato ad arrivare. “Da qualche anno sono titolare di uno spazio all’interno di un building medico al 95% - ha spiegato - Lo spazio si trova nello stesso piano di uno studio radiologico e di un concierge doctor che ricevono pazienti ogni giorno. La legge prevede che tutti noi ci vacciniamo in quanto a contatto con chi visita la struttura per ragioni mediche. Abbiamo uno studio di Pilates che funziona e che ha dovuto vaccinare front desk e personale. Non medici quindi ma 'comuni mortali' come li chiami tu, che lavorano nello stesso piano in cui sono presenti pazienti”. Elisabetta Canalis è sposata con il chirurgo Brian Perri dal 2014: insieme hanno una figlia di cinque anni, Skyler Eva.