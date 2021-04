L’ex velina bionda Maddalena Corvaglia, in un’intervista sulla sua decennale carriera, torna sul lungo rapporto di amicizia con la collega Elisabetta Canalis, ora interrotto. “Preferisco non parlarne, è un grande dolore”

Da subito in sintonia, tra la mora e la bionda è nata una profonda amicizia che le ha portate ad essere sempre presenti l’una nella vita dell’altra. Testimoni di nozze reciproche, con il loro trasferimento a Los Angeles insieme ai mariti, è nata l’idea di condividere una palestra in società, ora chiusa. Che sia questa la motivazione dell’apparente rottura definitiva tra le due?

Il litigio tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

approfondimento

La lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia dopo un’amicizia lunga vent’anni non si parlano più e la rottura sembra alquanto definitiva. I motivi restano sconosciuti perché nessuna delle due ha deciso di esprimersi pubblicamente in merito, ma deve essere successo sicuramente qualcosa di molto serio per mandare alla deriva un rapporto così solido.

Poche ore fa, in occasione di un’intervista per un noto quotidiano nazionale, Maddalena Corvaglia è tornata, involontariamente, sulla vicenda. Mentre raccontava di sé, della sua famiglia, della carriera e crescita professionale, si è lasciata andare a gioie e dolori vissuti in questi anni. Accanto all’immensa tristezza per la perdita del padre e per la fine del suo matrimonio, Maddalena è finita col ricordare anche l’amica di sembre Elisabetta Canalis. Anche se ben attenta a non lasciarsi scappare particolari, rivela di non sentirsi pronta a parlarne e che in questo momento, ciò che prova è solo un “grande dolore”.