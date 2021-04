Alessia Ventura è diventata mamma: è nata Ginevra

La showgirl ha dato alla luce la sua prima figlia, avuta dal compagno Gabriele Schembari Condividi:

Primo figlio per Alessia Ventura. La conduttrice e showgirl, 41 anni, ha dato alla luce Ginevra, figlia sua e del compagno Gabriele Schembari.

Alessia Ventura, è nata Ginevra Fiocco rosa, quindi, per Alessia Ventura, che è diventata mamma della sua primogenita, Ginevra. Ad annunciarlo il neopapà Gabriele Schembari via social. "00:16 27/04/2021 Benvenuta principessa" ha scritto nelle stories. Qualche ora dopo la nascita anche Alessia ha deciso di condividere la bella notizia, con il primo scatto della piccola che stringe le dita dei genitori.

approfondimento Cristina Chiabotto ha svelato sui social il nome della figlia “A 00.16 è nata la nostra cucciola, benvenuta al mondo Amore mio! Siamo pazzi di te Ginevra. L’emozione più bella della nostra vita!” ha scritto la conduttrice. Sotto al post tanti commenti di auguri, anche da molti amici vip come Francesco Totti, Francesco Oppini, Costanza Caracciolo, Nicola Savino, Benedetta Mazza, Elena Santarelli e Cristina Chiabotto. All'ottavo mese Alessia ha avuto il Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): "Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari – ha raccontato a Diva e Donna - Il coronavirus se ne è andato via da solo, ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto”. Anche il compagno Gabriele è risultato positivo: i due hanno trascorso l'isolamento in Sicilia, a Ragusa, città in cui abitano e terra originaria di lui.

Alessia Ventura e Gabriele Schembari, la storia approfondimento Laura Barriales incinta del secondo figlio: "Sarà un maschietto" Alessia Ventura e Gabriele Schembari hanno annunciato la dolce attesa nei primi giorni del 2021. “Ti aspettiamo Amore. Buon 2021!” aveva scritto lei, accanto ad uno scatto che la immortalava con il pancione insieme al suo compagno. I due stanno insieme dal 2019: Gabriele è un imprenditore ed ex portiere ragusano che ha militato in varie squadre di serie C.