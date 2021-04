Lorella Boccia è incinta: primo figlio per lei e per Niccolò Presta

“Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli... adesso siamo noi tre . Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo” ha scritto Lorella su Instagram, a corredo di un simpatico scatto nel quale lei mostra l'ecografia e il marito, dietro, salta di gioia. Immediati gli auguri dei follower (lei ne ha quasi 700mila su Instagram) e degli amici vip. Beatrice Valli, Paola Di Benedetto, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Le Donatella sono solo alcune delle amiche famose che hanno fatto gli auguri alla coppia . Anche Niccolò Presta, figlio dell'agente dei vip, Lucio, ha pubblicato uno scatto per annunciare il lieto evento: la coppia mentre tiene in mano, insieme, l'ecografia. “Questa è un’immagine che cambia la mia vita – ha scritto lui - il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi dà la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero”.

Lorella Boccia e Niccolò Presta, la storia

La ballerina e il manager si sono sposati dopo quattro anni d'amore il primo giugno 2019 con una cerimonia davanti a 180 ospiti nella chiesa Gran Madre di Dio, a Roma. “L’emozione sale, il cuore esplode di gioia e felicità, le mani tremano, la vista si offusca. Voglio essere perfetta per te, di quella perfezione che piace a noi, voglio sorriderti e giurarti il mio amore», aveva fatto sapere lei via social, poco prima del sì”. A un anno dal sì, Niccolà aveva dedicato alla moglie un messaggio su Instagram. "Buon anniversario amore mio. Siamo due numeri uno. Siamo due individui perfetti nella nostra unicità. Nessun altro è come noi due. Da solo, un individuo, è perfetto così come è. In due ci si completa". Lo scorso anno, Lorella aveva parlato in un'intervista di come era andata la quarantena in due: “O ci si separa o l’amore si rafforza. Per noi è stato un momento magico, abbiamo potuto condividere le nostre passioni, anche solo stando in giardino ognuno con il suo libro” aveva spiegato lei, descrivendo il marito come un uomo “buono, gentile, galante, una persona di cui ti puoi fidare, che darebbe l’anima pur di difendere le persone che ama”. E a proposito di avere figli, nel 2020 Lorella parlava così: “Nel mio cuore l’idea di avere figli c’è, me lo auguro, ma con calma. Per ora dobbiamo ancora smaltire il matrimonio”.