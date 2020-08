Lorella Boccia, vacanze in barca col marito Niccolò Presta

Lorella Boccia e l'amore con Niccolò Presta

La storia d'amore tra Lorella e Niccolò, manager e produttore televisivo, procede a gonfie vele. I due si sono sposati il primo giugno 2019 con una cerimonia da sogno presso la chiesa Gran Madre di Dio, vicino a Ponte Milvio, nel cuore di Roma. Ricevimento e festa si sono invece svolti al Castello Tor Crescenza, alle porte della Capitale. Tanti gli ospiti vip presenti, tra i quali Antonella Clerici, Ezio Greggio, Paolo Bonolis e Flavio Briatore. Prima di sposarsi la coppia stava insieme da quattro anni: la romantica proposta di nozze era arrivata a sorpresa durante un Capodanno in Kenya, dove lui si era inginocchiato sulle note di “Una su un milione”. Lo scorso primo giugno Lorella ha ricordato il giorno del matrimonio con un romantico post su Instagram. “Stamattina ho indossato il mio abito da sposa, esattamente dopo un anno. Ero ferma e fissavo quella macchia di vino. Ricordo quell’istante come fosse ieri. Le immagini sembrano scolpite nel mio cuore così come ogni giorno vissuto con te amore mio. Come una folle ti ho costretto ad indossare il tuo abito e ti ho portato nel tuo posto speciale. Non so descrivere i miei sentimenti. Quello che so è che il mio cuore esplode quando ci sei tu. Buon anniversario amore mio”.