Margot Robbie ha ricevuto il RAD Impact Award, un prestigioso premio consegnato alle celebrità che più si sono distinte per il loro impegno e conseguente impatto sulla società.



L'attrice australiana nominata all'Oscar è stata premiata per il suo lavoro instancabile con l'organizzazione no-profit Youngcare, che in Australia aiuta i ragazzi con disabilità specifiche.



Questa organizzazione con cui Margot Robbie collabora da tempo si occupa, tra le altre cose, di costruire sistemazioni per i disabili specialistici, di offrire loro supporto gratuito e di fornire sovvenzioni di finanziamento per i giovani australiani con disabilità che necessitano di aiuto.



L'attrice ha deciso di condividere il RAD Impact Award vinto proprio con l'organizzazione no-profit grazie a cui è stata premiata: il riconoscimento (che prevede una somma in denaro da devolvere in beneficenza) permetterà a 15 giovani disabili di vivere indipendentemente, ottenendo le giuste cure attraverso il servizio di Youngcare.