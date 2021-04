Tante le influencer, le modelle e le attrici che si sono unite al “coro social” della nostalgia del viaggiare. Invitando tutti a pubblicare le immagini dei posti in cui vorremmo essere in questo momento, se non fossimo ancora in emergenza sanitaria. Ecco un bel puzzle di ricordi di viaggi, vacanze al mare o fughe alle terme, il tutto targato celebrità