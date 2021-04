Mia Ceran è incinta, l'annuncio a "Quelli che il calcio"

La conduttrice, 34 anni, ha poi pubblicato una foto su Instagram con lo stesso abito della puntata. Il pancione è evidente. “Grandi attese (e per una volta non parlo della puntata)” ha scritto sul social. Tanti gli auguri comparsi sotto il post tra i quali quelli di Melissa Satta , Eleonora Pedron, Antonella Clerici, Victoria Cabello e Francesca Barra. Per Mia si tratta del primo figlio : il compagno si chiama Federico ed è estraneo al mondo dello spettacolo. In passato la giornalista è stata legata sentimentalmente al collega Malcom Pagani, vice direttore di Vanity Fair e figlio di Amedeo Pagani e della scrittrice Barbara Alberti. L'ultima foto social con l'attuale fidanzato risale a settembre 2020.

approfondimento

Paola Turani è incinta: l'annuncio su Instagram dell'influencer

“Allora, l’altro giorno ero su questa cabrio generosamente imprestata per un viaggio e veleggiavo nelle campagne emiliane. Guidava il fidanzato – ha scritto la 34enne a corredo del post - il cane beato prendeva l’aria come fosse in barca, la colonna sonora era 'Nuvolari' di Lucio Dalla: dovevate vederci, eravamo così belli da sembrare influencer. Ad un tratto io mi son persa, mi si è riempita la testa di pensieri, di preoccupazioni per tutto quel che devo (ancora) fare/sistemare/correggere/intraprendere/completare nella vita, mi si è creato quel solco profondo tra gli occhi, sopra il naso, quel Solco del Cruccio, che non chiamerò̀ ruga, perché́ poi aggiungiamo ai pensieri cupi anche quelli del tempo che passa. Insomma me ne stavo tutta assorta nei miei guai tanto che nemmeno sentivo più̀ la musica, mi ero dimenticata di tutti, persino di quelli che viaggiavano con me. Poi ad un tratto, ad un semaforo, incrocio lo sguardo di questa ragazza, e lei (un'occhiata rapida a noi nell’insieme, uno sguardo al cane), sorride di colpo tantissimo, le siamo proprio simpatici, le abbiamo fatto allegria. E mi viene in mente che qualche anno fa deve essere successo anche a me, di guardare qualcuno, qualcosa, una situazione come quella in cui io ero ora, un cane, e pensare; 'ah come sarebbe bello'. Ed ora eccomi, proprio in questa situazione che ho desiderato, in un attimo perfetto che potrebbe anche finire (perché́ le cose vanno così nella vita, ma questo è un altro discorso) e mannaggia per un pelo non me lo perdo perché́ sono qui a pensare a tutto quel che non ho ma che vorrei avere. Quindi subito mi si è distesa la fronte e guardando i miei compagni di avventura ho iniziato a cantare: 'quando passa Nuvolari/ ognuno sente il suo cuore vicinooo' Che poi, se fossi nata influencer, tutta questa storia ve la riassumevo con un #lovemylife, ma è andata così."

Mia Ceran, chi è la conduttrice di “Quelli che il calcio”

Mia è di origini tedesche: è nata infatti nel 1986 a Treviri, nell'allora Germania Ovest, da padre tedesco di professione dentista, e madre bosniaca, di professione giornalista. È cresciuta fino all'età di 13 anni negli Stati Uniti per poi trasferirsi a Roma: parla correntemente cinque lingue. Mia ha deciso di seguire la carriera giornalistica, come la madre. Muove i suoi primi passi nel mondo del giornalismo alla CNN italiana, passando poi a lavorare per Mediaset dove lavora per il Tg5, Matrix e Studio Aperto. Passa poi a La7 dove entra nel programma "L'aria che tira". Infine approda in Rai, e lavora per "Agorà", "Millenium" e "Uno mattina estate". Dal 2016 è al timone di "Quelli che il calcio".