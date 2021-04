Michela Coppa aspetta un bambino: la foto su Instagram

Questo è il messaggio scritto su Instagram da Michela Coppa: “Buongiorno ragazze! Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene! Che emozione indescrivibile ragazze, soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza! Sono entrata da due settimane nel quarto mese e vi racconterò presto come ho vissuto questi mesi perché non sono stati facili. La vita decide a prescindere da noi e ho imparato ancora di più cosa significa accettare. Grata di vivermi questi momenti indimenticabili e finalmente in vostra compagnia!”.