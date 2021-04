Dopo Milano, i Bauli arrivano a Roma. I lavoratori dello spettacolo e degli eventi, infatti, tornano in piazza per ricordare che sono passati oltre 400 giorni da quando, a causa delle restrizioni legate al coronavirus, non possono più svolgere la loro professione. L’appuntamento è per domani, sabato 17 aprile, in piazza del Popolo: alle 17 è in programma la seconda manifestazione nazionale organizzata da “Bauli In Piazza”.