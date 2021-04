L'Isola dei Famosi, chi è in nomination lunedì 12 aprile

L’ISOLA DEI FAMOSI: IL TELEVOTO

L'Isola dei Famosi, chi è stato eliminato lunedì 5 aprile

L’Isola dei Famosi (FOTO) è pronta per portare nuovamente il pubblico in Honduras. Nel corso dell’ultimo appuntamento, andato in onda lunedì 5 aprile, i naufraghi sono stati protagonisti di numerosi colpi di scena tra nomination, ballottaggi e sfide.

Il televoto tra Drusilla Gucci e Daniela Martani ha visto la sconfitta della seconda con il 74% dei voti e il suo conseguente abbandono di Playa Palapa.

Successivamente Elisa Isoardi e Andrea Cerioli si sono dati battaglia al televoto sottoponendosi al giudizio del pubblico a casa che ha optato per l’eliminazione della conduttrice che ha però accettato di restare in gioco su Playa Esperanza, opportunità rifiutata da Daniela Martani.