Bianca Guaccero ha il Covid: l’annuncio a "Detto Fatto" in diretta tv

Collegara da casa, la conduttrice ha comunicato nel corso della trasmissione, di essere positiva al Coronavirus

«Purtroppo anche io ho contratto il coronavirus. Sono a casa, ho un po' di febbre e tosse. State attenti, non bisogna mai abbassare la guardia. Io non so come sia potuto succedere.Ieri mi sono svegliata con un po’ di febbre, un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva. Stasera aspetto il risultato del tampone molecolare. C’è una grande percentuale di possibilità che mi dica che l’ho beccato anche io. Nonostante io sia una persone che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere”.». Con queste parol Bianca Guaccero, collegata da casa, durante l'ultima puntata di 'Detto fatto' in onda su Rai 2., ha comunicato la sua positività a Covid (qui lo SPECIALE con tutti aggionamenti sul Coronavirus)

Bianca Guaccero, dovra assentarsi dalla conduzione del programma "Detto Fatto" , sino quando non risulterà negativa al tampone. Al momento è stata sostituita dai suoi suoi colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. Non è la prima volta che la coppia si trova a dover sostituire Bianca Guaccero. Un paio di mesi fa, la conduttrice era entrata in contatto con un personata risultata positiva al Covid e ,per motivi precauzionali era stata costretta a restare in isolamento, per alcuni giorni, potendosi collegare solo da casa