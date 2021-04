Regé-Jean Page post Bridgerton, dove rivederlo?

Bridgerton 2 ( Tutti i look della serie tv. FOTO ) non sarà lo stesso senza il fascinoso protagonista della prima stagione, Regé-Jean Page. Questo naturalmente secondo i fan dell'attore inglese di origine zimbabwese. Ma dove rivederlo? Page, tra i 100 più influenti per Time e vari premi di stagione tra cui orgogliosamente come migliore attore drammatico al NAACP Image (attribuito ogni anno dalla National Association for the Advancement of Colored People come riconoscimento per il lavoro svolto da persone di colore nel mondo dell'arte), ha appena terminato le riprese del thriller di spionaggio " The Grey Man " dei fratelli Russo con Ryan Gosling e Chris Evans. Page ha anche ottenuto un ruolo in "Dungeons & Dragons", unendosi a un cast che include Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith. L'adattamento cinematografico del popolare gioco di ruolo è scritto e diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley ("Spider-Man: Homecoming".) Il film è prodotto e finanziato congiuntamente da Hasbro /eOne e Paramount.

L'attore inglese, con il successo personale avuto in Bridgerton (Regé-Jean Page di Bridgerton possibile candidato per James Bond: tutti i nomi), è entrato nei rumors secondo cui sarebbe in corsa per interpretare l'agente speciale una volta che Daniel Craig si ritirerà dal ruolo dopo il film "No Time to Die" (la cui uscita è slittata per la pandemia). Già a dicembre, ricorda Variety, in pieno boom duca di Hastings aveva twittato una Gif allusiva. Alla domanda sulla prospettiva di interpretare la famosa spia ospite in tv di "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Page (FOTO) ha detto che la "B-word" è qualcosa spesso applicata agli attori britannici una volta che compaiono in un progetto che decolla nella sfera della cultura pop. "Sono molto, molto contento di avere questa etichetta, ma resta tale". Nel frattempo su Amazon Prime Video, YouTube e iTunes c'è la serie For The People che lo ha fatto conoscere (prodotta come Bridgerton da Shondaland): interpreta il giovane e famoso assistente procuratore degli Stati Uniti Leonard Knox. Inutile, per ora, saperne di più: sul suo profilo Instagram, che conta ormai 5,5 milioni di follower, Regé-Jean Page nell'affascinante divisa da Simon accenna ad un saluto al pubblico: "è stato un vero piacere e un privilegio essere il vostro duca. Unirsi a questa famiglia, non solo sullo schermo, ma anche fuori dallo schermo. Il nostro cast, la troupe, i fan eccezionali e incredibilmente creativi e generosi, è andato tutto al di là di qualsiasi cosa avrei potuto immaginare. L'amore per voi è reale e continuerà a crescere".