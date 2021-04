Scala, in streaming il Concerto sinfonico diretto da Zubin Mehta

Domenica 4 aprile alle ore 20 la Sinfonia n° 3 di Schubert e la n° 9 di Bruckner in streaming sul sito e sui canali social del Teatro. Dirige l'Orchestra del Teatro alla Scala, il maestro Zubin Mehta Condividi:

Il Maestro Zubin Mehta è tornato oggi alla Scala per le prove del concerto che sarà disponibile in streaming sul sito web e sulle pagine Facebook e YouTube del Teatro per una settimana a partire dalle 20 di domenica 4 aprile. Nello scorso febbraio il Maestro Mehta aveva diretto un concerto sinfonico, ma aveva dovuto interrompere le prove di Salome di Richard Strauss a causa di un’indisposizione ed era stato sostituito dal Direttore Musicale Riccardo Chailly. E proprio il Maestro Chailly insieme al Sovrintendente Meyer si è unito ieri all’applauso affettuoso dall’Orchestra per il ritorno di Mehta al Piermarini. Il programma del concerto di domenica prevede la Sinfonia n° 3 di Franz Schubert e la Sinfonia n° 9 di Anton Bruckner, una pagina di intensa spiritualità che ben si addice al periodo pasquale. Nel video in testa, l'intervista a Sky Tg24 del direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, Manuel Legris

Il Maestro Mehta ricorda, nell'intervista a Liana Püschel che sarà pubblicata nel numero di marzo del Magazine del Teatro: "Ho studiato la Nona di Bruckner con il grande Bruno Walter, quando ero molto giovane e mi trovavo per la prima volta a Los Angeles. Come giovane direttore, Bruno Walter mi accolse a casa sua: io avevo tantissime domande e lui era molto, molto gentile. All'epoca stava incidendo il disco della Nona sinfonia con la Los Angeles Philharmonic e io ero lì. Sono cresciuto con quel disco. La Nona di Bruckner è stata anche la prima sinfonia che ho inciso con i Wiener Philharmoniker, nel 1965. Da allora l'ho eseguita parecchie volte con loro, e poi a New York, a Los Angeles… Sono molto legato a questa sinfonia che per me rappresenta l'addio di Bruckner al mondo: la fine del terzo movimento è veramente l'addio".