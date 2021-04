"Irreplaceable", la nuova collezione estiva di Elisa Giordano

Silhouette morbide e sinuose, ricche di dettagli e finiture originali con un tocco rock, ma soprattutto comode come le donne hanno imparato a chiedere, forse ora come non mai. Donne di personalità, emancipate e fuori dagli schemi. E' questo lo stile della nuova collezione Primavera Estate 'Irreplaceable di Elisa Giordano', tra bordi smussati e linee arrotondate, grandi cardigan su corpetti minuti e pantaloni senza connotati di genere, in controtendenza rispetto ai tagli rigorosi e strutturati della collezione invernale.

