Luce, Alessia Marcuzzi lancia la nuova linea corpo “che non ha genere”

l brand di cosmesi Luce Beauty by Alessia Marcuzzi è il marchio di skincare lanciato dalla celebre conduttrice televisiva, attrice ed ex modella nel maggio 2020 che, oltre a essere innovativo per le formulazioni che offre, si rivela molto contemporaneo anche come comunicazione.

E, prima ancora della comunicazione, è la scelta di essere genderless a ottenere il plauso di molti, in un’era in cui la battaglia per la fluidità dell'identità gender al fine di abbattere gli stereotipi di genere, invocando la libertà di espressione e il trionfo dell’unisex, si combatte a tanti livelli.



Di solito è la moda a schierarsi in prima linea tuttavia anche il mondo beauty incomincia a essere attento alla tendenza genderless, un trend bello e buono, lettaralmente.



L’annuncio dell’arrivo imminente - previsto per il 24 marzo, secondo quanto ha pubblicato su Instagram la stessa Alessia Marcuzzi - di una linea per il corpo senza genere e adatta a tutti è stato salutato con enorme entusiasmo in rete.



“Luce is for every-body, Luce has no gender. La mia linea corpo esce il 24 marzo e non ha sesso, è per tutti”, così Alessia Marcuzzi ha corredato l’immagine che riassume la nuova collezione di prodotti per la pelle.