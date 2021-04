Scala, in streaming il concerto di musica sacra del Venerdì Santo

Stasera, il Coro scaligero torna protagonista con un concerto dedicato a quanti soffrono in questi mesi difficili. A dirigerlo il Maestro Bruno Casoni, che lo scorso giovedì 1° aprile ha appena compiuto 80 anni. Il concerto sarà visibile per una settimana a partire dalle ore 20 di venerdì 2 aprile sul sito web e sulle pagine FB e YouTube del Teatro alla Scala

Sarà un Venerdì Santo speciale per gli artisti del Coro scaligero che, dopo lo Stabat Mater di Rossini diretto da Myung-Whun Chung lo scorso 5 marzo, tornano a occupare i palchi del Teatro per un concerto sacro che hanno voluto dedicare a quanti, specialmente in questi mesi di pandemia (qui gli aggiornamenti in tempo reale), si trovano in una situazione di sofferenza e difficoltà.