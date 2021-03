Dantedì, Benigni legge il XXV Canto del Paradiso al Quirinale

L'attore protagonista dell'evento, nel Salone dei Corazzieri, in occasione della giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta. Prima della lettura si è rivolto al Capo dello Stato: "Ho ammirazione per lei, vorrei abbracciarla ma non si può". Poi anche un po' di satira politica: "Dante fondò il Pd, un partito senza pace da 700 anni" Condividi:

"Sono veramente felice, onorato di essere qui in questa sede per omaggiare il genio di Dante". Così un emozionato Roberto Benigni prima della lettura del XXV Canto del Paradiso nel Salone dei Corazzieri, al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Cultura Dario Franceschini. L'evento è giunto al culmine delle del Dantedì, la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta. "Ho stima, ammirazione per lei - dice al Capo dello Stato - mi vergogno, vorrei abbracciarla ma non si può. Vorrei rendermi utile per lei: se ha bisogno di un corazziere, perché qualcuno è in ritardo o ha il raffreddore, ho già pronta l'uniforme. Oppure il cuoco, l'autista, il sarto, il barbiere: una volta l'ho vista in tv e non aveva il barbiere. Ecco, le faccio i capelli vestito da corazziere".

"Dante ha scritto il Paradiso per condurre gli uomini alla felicità" approfondimento Divina Commedia, 7 film ispirati al poema di Dante Alighieri "Dentro di me tutto danza, è un balletto, saluto gli italiani a casa, in questo momento con ancora più affetto e calore", ha detto Benigni. "Il 25 marzo - ha proseguito l'attore - è la data in cui inizia il suo viaggio nei tre regni dell'oltretomba, l'avventura più bella della poesia di tutti i tempi. Dante ha scritto il Paradiso per condurre alla felicità gli uomini: il fine di questa sublime cantica è il compimento del desiderio infinito che abbiamo, ognuno di noi, di immedesimarci con la realtà divina".

"Dante ci dice: ci riabbracceremo" leggi anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro canta Dante per gli alunni del liceo "La speranza è una certezza per Dante. Non è toccata dal dubbio", ha detto ancora Benigni. "Un giorno risorgeremo ci dice Dante - ha continuato -. E' una certezza la resurrezione del corpo. E ci riabbracceremo. A tutti noi in questo momento di dolore del mondo, Dante ci dice, con un conforto immenso, ci riabbracceremo. E' un canto che parla del presente e del futuro".