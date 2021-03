Simona Ventura negativa al Coronavirus

"Siamo tutti negativi"Uscire da una cosa del genere è un sollievo. Questo periodo è stato formativo e profondo, tra la paura che le cose potesse peggiorare e la speranza di poterci negativizzare al più presto. È stato un periodo che non dimenticherò mai, che non dimenticheremo mai".

approfondimento

Simona Ventura positiva al Covid, non sarà a Sanremo

Simona Ventura ha commentato anche lo contro avuto martedì 23 marzo durante il programma Cartabianca con Matteo Bassetti, virologo e direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova:

"Per me sarebbe stato troppo facile entrare nello stesso terreno di scontro di queste provocazioni e rispondere a tono. Voi sapete che a me le cose facili non piacciono, cerco sempre la strada più difficile. Quindi credo che la strada del silenzio sia quella giusta". Ma, conclude, "voglio dirvi che io sarò sempre dalla parte dei medici e del personale sanitario che ogni giorno stanno in corsia per cercare di salvare vite umane, grazie, siete i nostri angeli”.