Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: non ci sarà domani

Forfait di Simona Ventura al Festival di Sanremo (LO SPECIALE), dove era attesa domani per la serata finale. "Con grande dispiacere per me - annuncia Amadeus - devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L'importante è che sta bene e che torni presto a lavorare".