Johnny Depp, intruso entra nella villa e si versa da bere: arrestato

Non è la prima bizzarra irruzione in casa di Depp



Pare che il misterioso uomo sia un senzatetto (non sono state rese note le sue generalità) e non è la prima volta che capita a Johnny Depp una visita tanto inaspettata quanto inappropriata.

Lo scorso gennaio, infatti, era stata una donna a entrare nella sua abitazione. Non aveva commesso né furti né atti vandalici ma comunque, trattandosi chiaramente anche in quella circostanza di violazione di domicilio, pure lei è stata arrestata.

Sia la volta scorsa sia questa volta, l’attore non si trovava fortunatamente in casa durante l'irruzione di questi ospiti indesiderati.