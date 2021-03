Francesca Lodo e Brando Giorgi sono i naufraghi a rischio eliminazione. L’ultimo appuntamento con il r eality -show ( FOTO ) ha regalato numerosi colpi di scena agli spettatori tra nomination, televoto e sfide per la vita sull’isola.

Le votazioni dei naufraghi hanno stabilito i concorrenti a rischio eliminazione nella prossima puntata, prevista per giovedì 25 marzo, ovvero l’attore Brando Giorgi e la showgirl Francesca Lodo, attualmente al televoto per sottoporsi al giudizio del pubblico a casa chiamato a scegliere chi eliminare.

Isola dei Famosi 2021, le location del programma in Honduras. FOTO

L’Isola dei famosi: Akash Kumar eliminato

approfondimento

L’Isola dei Famosi: i concorrenti che faranno parte del cast. VIDEO

La puntata del’Isola dei Famosi ha visto anche l'uscita di Akash Kumar che ha perso la sfida al televoto contro Angela Melillo decidendo poi di non restare su Parasite Island ma di optare per il ritorno in Italia.