Emily Ratajkowski pubblica alcuni scatti del momento del parto

Emily Ratajkowski e il sesso del piccolo

Emily e Sebastian hanno avuto un maschietto. Per la coppia, però, il sesso del bambino non è mai stato un dettaglio importante. La supermodella annunciò di essere incinta sulle pagine di Vogue America, rivista che l’ha voluta come protagonista dell’ultima copertina e di un corto intitolato “Who will you be?” (“Chi sarai?”) firmato da Lena Dunham. “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, dopo le congratulazioni la loro prima domanda dopo è quasi sempre: ’Sapete se sarà maschio o femmina?’. A noi piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà compiuto 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Le persone sorridono, ma questo nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia” rivelò in quell'occasione. “I cambiamenti del mio corpo, chi sarà mio figlio. Di fronte a questo sono sorprendentemente indifesa. Ma invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia. La gravidanza è qualcosa che una donna fa da sola, all’interno del suo corpo, indipendentemente dalle circostanze. Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte alla condivisione delle esperienze delle loro gravidanze. Alla fine in questa esperienza sono sola con il mio corpo”.