Icon, Elodie è la prima artista femminile sulla cover

Oltre 75.000 like e numerosi commenti per lo scatto in bianco e nero pubblicato dalla voce di Guaranà sul suo profilo Instagram

Dopo il successo ottenuto sul palco del Teatro Ariston in occasione della settantunesima edizione del Festival di Sanremo , Elodie ha messo a segno un nuovo traguardo divenendo la prima artista femminile a posare per la cover di Icon, come raccontato da lei stessa tramite il profilo Instagram che conta oltre 2.300.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, backstage, servizi fotografici e impegni lavorativi.

Elodie, il post su Instagram

approfondimento

Sanremo 2021, il monologo di Elodie: "Non avevo l'acqua calda"

Uno scatto in bianco e nero condiviso nella Giornata Internazionale delle donne, Elodie, classe 1990, ha pubblicato la copertina del magazine con un messaggio a sostegno dell'universo femminile: “‘Le donne possono fare tutto, in tutti i campi’. Nella Giornata internazionale dei diritti della donna questo è il mio augurio per tutte noi, ma anche per tutti gli uomini, perché nessun diritto sia più violato”.

Il post ha immediatamente fatto il pieno di consensi ricevendo numerosi complimenti da parte di fan, colleghi e artisti, tra loro Elisa, Mahmood, Paola Turci e Noemi, quest’ultima in gara al Festival di Sanremo con il brano Glicine. La foto conta al momento oltre 75.000 like.