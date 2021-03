Arriva Pablo, il primo cartone con protagonista un bimbo autistico

Dal 2 marzo Pablo è disponibile in replica anche alle 9.35 e su RaiPlay, pure in lingua inglese.

In onda da lunedì 1° marzo, Pablo è un appuntamento quotidiano che alle 18 intrattiene i bambini su Rai Yoyo. Oltre a intrattenere, insegna, cosa ben più preziosa. L’insegnamento, però, senza il piacere legato all’entertainment sarebbe pressoché nullo e senz'altro vano, specialmente quando il target è così junior, quindi le due componenti di intrattenimento e insegnamento sono in questo caso indissolubilmente legate. E la formula si rivela vincente.

Su Rai Yoyo è arrivato Pablo , un cartone animato importante, anzi: importantissimo. Si tratta di un programma animato rivolto a tutti - ma pensato in particolare per i più piccoli - che affronta il tema dell'autismo e della diversità.

Pablo, la serie animata



Pablo è una serie animata che ha appena ricevuto la nomination per i BAFTA.



Il protagonista che segue in ogni episodio è quello messo a titolo: Pablo è un bambino con autismo che ha un'enorme passione per il disegno.



Con estremo coraggio e anche grazie all’aiuto di personaggi da lui stesso inventati, affronta le sfide di tutti i giorni.

Un bambino intelligente che si rivela in grado di trasformare ogni sfida e problematica quotidiana in una fantastica avventura, da vivere e condividere assieme ai suoi amici speciali.



La particolarità di Pablo non è un limite, non gli impedisce di trovare la giusta soluzione per ogni difficoltà che la vita gli riserva, a lui come a chiunque altro. Oltre a essere in grado di trovare la giusta via da percorrere a ogni bivio, Pablo ama anche condividere con il mondo le soluzioni che escogita di volta in volta.