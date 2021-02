Jay-Z ha venduto a LVMH il 50% del suo brand di champagne

Il prestigioso champagne, una cui bottiglia costa dai 300 $ ai 950 $ (alcune annate anche fino a 100.000 $), entra così nell’orbita della multinazionale del lusso LVMH, che controlla Moët Hennessy.

La star del rap aveva rilevato la Armand de Brignac nel 2014, dopo esserne stato a lungo cliente e testimonial, conferendo allo champagne un’impronta accattivante, che ha portato a oltre 500.000 bottiglie all’anno vendute. Armand de Brignac è uno champagne creato de Jean-Jacques e Alexandre Cattier, ultimi di una dinastia che lo produce dal 1763. È ottenuto con uve dei vitigni caratteristici dello Champagne: chardonnay, pinot nero e pinot Meunier, nella località di La Marne.

Tra gli estimatori di questo vino frizzante non potevano mancare i colleghi di Jay-Z, che proprio lo scorso anno in occasione degli Oscar ha organizzato un party per far conoscere ai celebri ospiti, tra cui Kanye West e Jack Dorsey, la bontà della Champagne Armand de Brignac.