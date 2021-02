Cameo, come funziona il sito per richiedere ai vip video messaggi

È il website in cui è possibile avere messaggi delle star a pagamento. E, vista la crisi del settore, stanno aumentando in maniera esponenziale le celeb del mondo dell’intrattenimento che aderiscono all’iniziativa

In piena crisi del mondo dell’intrattenimento a causa della pandemia (qui gli ultimi aggiornamenti), il sito web Cameo in cui chiunque può richiedere una video dedica di un VIP sta facendo incetta di iscrizioni. E con incetta intendiamo proprio le celeb che si "vendono", non solo gli utenti pronti a comprarne le parole personalizzate: in questo periodo in cui c’è poco lavoro nel settore dell'intrattenimento, tanti nomi delle sette note e del grande e piccolo schermo si stanno rendendo disponibili a mandare videomessaggi a pagamento.



Attori, cantanti, sportivi e influencer hanno pochi ingaggi ultimamente, specialmente durante i lockdown. E secondo Steven Galanis, le star “stanno in casa seduti sul divano proprio come me e te”, quindi hanno del tempo libero.



Steven Galanis è il fondatore e amministratore delegato di Cameo, un marketplace nato tre anni fa per consentire a chiunque di comprare un videomessaggio con dedica personalizzata dal proprio famoso del cuore.

Nel 2018 Cameo ha aperto i battenti facendo molto parlare di sé ma è in questo periodo che pare stia esplodendo un boom di successo.



Galanis ha dichiarato a Refinery29 che nell’ultimo mese i Vip che si sono resi disponibili sul suo website sono aumentati del 78 per cento, con vendite raddoppiate.