Moda, Kailand Morris, il figlio di Stevie Wonder debutta come stilista

Il figlio della leggenda della musica e della stilista Kai Milla, debutta come stilista con il lancio di una capsule collection: Icerberg e Kailand O. Morris lanciano una collezione che incarna l'attitudine underground e quella sportiva deluxe in chiave "hype-psychedelic"

Kailand O. Morris, figlio di Stevie Wonder e della stilista Kai Milla, già testimonial del marchio di pret a porter Icerberg, debutta come stilista con il lancio di una capsule collection co-designed con lo stesso brand. Icerberg e Kailand O. Morris lanciano una collezione che incarna l'attitudine underground e quella sportiva deluxe in chiave "hype-psychedelic". Disponibile dal prossimo luglio la collezione comprenderà piumini, pantaloni cargo, giacche a vento, gilet, felpe, T-shirt, berretti da baseball, calze e altro ancora, declinati in tortora chiaro, blu metallizzato, arancione acceso e varie gradazioni di bianco e nero, impreziositi dai disegni realizzati a mano dell'artista Vamee. VAI ALLO SPECIALE MODA

La collezione Icerberg x Kailand O. Morris approfondimento Moda, Natalia Bryant al suo debutto come modella La partnership di Icerberg con Kailand è cominciata quando uno dei suoi agenti, Shawn Mann, ha organizzato la sua prima apparizione nella sfilata Uomo SS 2019 del brand, durante la London Fashion Week di due estati fa. Da allora Kailand è apparso in varie campagne del marchio e lo scorso autunno ha co-condotto un evento legato al lancio di una T-shirt creata in collaborazione con il brand, tutto a sostegno del Watts Empowerment Center di Los Angeles. Adesso, forte di uno stage da Dior sotto la direzione di Kim Jones e della guida di un mentore come Kanye West, Kandail si è unito allo stilista e direttore creativo di Icerberg James Long, per realizzare una capsule collection di pret-à-porter e accessori.



La collezione Icerberg x Kailand O. Morris, in campagna vendita 28 gennaio al 25 febbraio, potrà essere acquistata a partire da luglio attraverso l'e-commerce di Icerberg, nei negozi del brand e da rivenditori selezionati nel mondo. Nel 1974, un'intuizione visionaria di Giuliana Marchini Gerani e del marito Silvano Gerani porta alla nascita di Icerberg, un marchio che introduce un nuovo concetto di sportswear deluxe. Con l'arrivo del talentuoso stilista francese Jean-Charles de Castelbajac (ora da Benetton), Icerberg infuoca il mondo della moda grazie alla collezione interamente in maglia ispirata alla Pop Art. Iceberg continua a crescere e negli anni Novanta diventa un vero e proprio fenomeno nel panorama mondiale della moda, grazie a stilisti come Kim Jones, Marc Jacobs, Anna Sui, Dean e Dan Caten e Giambattista Valli.