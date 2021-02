Chi è Emily Brown, la fidanzata (non famosa) di Regé-Jean Page

A tenere banco, tuttavia, non è una rivelazione social: è anzi una paparazzata, che ha per protagonista l’amatissimo e corteggiatissimo duca di Hastings in “Bridgerton” ( FOTO ).

Proprio nel giorno degli innamorati, il Mail ha “spezzato il cuore” di milioni di fan: Regé-Jean Page , alias il duca di Hastings in “Bridgerton”, è stato sorpreso in dolce compagnia . Fino ad ora, le scene bollenti che vedono il 31enne accanto alla co-protagonista della serie tv, Phoebe Dynevor / Daphne Bridgerton, avevano fatto pensare ad un legame tra i due. Ma non è così. Tra loro è solamente finzione : Regé-Jean Page nella vita reale ha una fidanzata, o comunque una frequentazione romantica.

I due sono stati paparazzati a Londra , intenti a scambiarsi romantici abbracci e dolci baci, nei dintorni della villa da 800.000,000 sterline che l’attore ha acquistato nella capitale inglese. Vestito con un cappotto nero e con una sciarpa per difendersi dal freddo, Page accarezza il viso della fidanzata prima di avvolgerla in un abbraccio.

Chi è Emily Brown

Con cappotto trapuntato blu e stivali bianchi di Steve Madden, la ragazza nasconde i suoi lunghi capelli biondi sotto un cappello dei Dulwich Hamlet. Copywriter professionista, con clienti come Nike, Converse e Uber, secondo la stampa inglese non sarebbe un amore passeggero per il duca di Hastings. Anzi, pare che la casa l’abbiano acquistata insieme nel febbraio del 2020.

Di lei, per la verità, si sa pochissimo. Solo di recente si è parlato di un passato nella musica. Da adolescente, coi capelli tinti di viola, cantava in un gruppo chiamato The Super Nashwan Kids, che si esibiva nei pub londinesi.

Tuttavia, con Regé-Jean Page sembra avere in comune la personalità senza filtri. Alla domanda se si fosse mai comportata male durante gli studi all'Università di Manchester tra il 2009 e il 2012, nel corso di un’intervista col giornale studentesco The Tab, ha risposto: “Sono riuscita a rubare un vaso alto circa 75 cm da un club senza che nessuno se ne accorgesse, anche se c'erano dei fiori che spuntavano fuori. Ho anche deciso che volevo le tende per la mia stanza, quindi ho rubato una tenda. E un ragazzo della band Faithless mi ha regalato un carico di erba mentre ero ad Ibiza”.

Prima di fidanzarsi con l’attore, Emily Brown ha frequentato l’allenatore Jack Badu.