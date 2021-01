Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor, è amore? La risposta. VIDEO

Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor stanno insieme? I fan della serie Bridgerton sognano che i due protagonisti siano innamorati anche nella realtà. Ma è davvero così? A mettere in chiaro le cose sono stati proprio i diretti interessati in un video.

Una risposta sibillina, che non ha chiarito in maniera definitiva il rapporto tra i due. Se Page ha infatti risposto in maniera criptica, Phoebe Dynevor ha invece eluso del tutto la domanda. Intanto Netflix non ha ancora confermato una seconda stagione di Bridgerton, anche se Production Weekly ha fatto sapere che le riprese per un progetto intitolato Bridgerton 02 inizieranno a Uxbridge, in Inghilterra, il prossimo marzo.

Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor parlano di Bridgerton

Recentemente Phoebe Dynevor ha rivelato a Movieplayer cosa l'abbia spinta ad accettare il ruolo di Daphne. "La mia prima reazione è stata: Shondaland e Netflix" ha esordito l'attrice 25enne. “E poi ancora gli script e tutto l'insieme che era un sogno, in particolare il poter interpretare un personaggio così brillante. Così tanti elementi che lo rendevano attraente ed eccitante. In questa serie le donne hanno uno spazio importante ed emancipato. Questa è stata la maggiore attrattiva per me”.