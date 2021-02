Lutto per la star: il padre 64enne è stato investito da un’auto a New York. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso. Per ora la rapper non ha lasciato alcuna dichiarazione circa la tragedia, confermata da un suo portavoce

Il padre della rapper è stato trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato niente da fare e sabato è stato dichiarato morto.

Poco più di un anno fa, nel gennaio 2020, il fratello della cantante, Jelani Maraj, è stato condannato a 25 anni di carcere per aver stuprato una bambina di 11 anni, come riporta la BBC .

Le indagini sull’accaduto sono attualmente in corso e per ora l’identità del conducente alla guida dell’auto che ha colpito mortalmente Robert Maraj rimane sconosciuta.

La cantante 38enne, al secolo Onika Tanya Maraj (a cui ha aggiunto il cognome del marito Kenneth Petty), per ora non ha rilasciato nessuna dichiarazione circa la tragedia. A confermare la notizia sarebbe stato un suo portavoce.

Chi è Nicki Minaj



Nicki Minaj è una rapper, cantante ed ex modella trinidadiana naturalizzata statunitense.



Dopo l’esordio come rapper nel 2004 con il gruppo gruppo HoodStars assieme a Safaree Samuels (suo storico fidanzato a cui è stata legata per dieci anni, dal 2004 al 2014), ha incominciato una carriera da solista tre anni dopo, anche grazie all'aiuto di Lil Wayne.



Nel 2010 ha pubblicato il primo album in studio, Pink Friday, riscuotendo un buon successo e ottenendo tre dischi di platino negli Stati Uniti, un disco di platino in Regno Unito e uno in Australia.

Nel 2012 ha pubblicato il secondo disco, Pink Friday: Roman Reloaded, il cui singolo Starships l’ha consacrata a stella della musica, con oltre sette milioni di copie nel mondo.

Nel 2014 ha presentato la sua terza fatica discografica, The Pinkprint.



Oltre alla carriera musicale, la Minaj ha più volte preso parte sia a show televisivi (nel 2013 è stata giudice della dodicesima stagione di American Idol) sia a film di genere commedia come Tutte contro lui - The Other Woman e La bottega del barbiere 3.

Anche sul versante fashion è molto attiva: si è calata nei panni da testimonial per numerosi brand, tra cui Fendi.