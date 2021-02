Scala, Zubin Mehta torna con Beethoven, Mozart e Schubert

Il concerto con la partecipazione del soprano Chen Reiss sarà trasmesso in diretta streaming sabato 6 febbraio alle ore 20 sul sito, sulle pagine FB e YouTube del Teatro, dove resterà visibile per una settimana

Il mese di febbraio vede il ritorno alla Scala del Maestro Zubin Mehta, protagonista del terzo concerto sinfonico in streaming del 2021 dopo quelli diretti con eccellenti ascolti da Lorenzo Viotti (Teatro alla Scala in streaming, Brahms e Dvořák diretti da Lorenzo Viotti) e Carlo Boccadoro (La musica d’oggi torna alla Scala con Carlo Boccadoro). Lo scorso autunno il Maestro Mehta ha collaborato con affettuosa partecipazione alla ripresa dell’attività del Teatro dopo il lockdown, eseguendo La traviata in forma di concerto e due serie di concerti sinfonici. Ora il Maestro prepara con l’Orchestra della Scala un concerto sinfonico che sabato 6 febbraio sarà trasmesso in streaming in diretta dalle ore 20 sul sito www.teatroallascala.org, sulle pagine Facebook e YouTube del Teatro e sul sito gruppo.intesasanpaolo.com. Nei giorni successivi sarà impegnato nelle prove della Salome di Richard Strauss per la regia di Damiano Michieletto, opera che sarà trasmessa in diretta su Rai 5 sabato 20 febbraio alle ore 20. Salome è la prima nuova produzione scaligera dopo il lockdown e la seconda opera rappresentata in forma scenica dopo la ripresa del mozartiano Così fan tutte.

Nel video in alto, il Corpo di Ballo sale di nuovo sul palco del Piermarini, per la prima volta dal lockdown, con un grande classico del repertorio, simbolo del romanticismo. Gli artisti sono stati preparati dalla più grande Giselle della storia della danza. Sky Tg24 ha assistito alla registrazione dello spettacolo in un teatro vuoto.