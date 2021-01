Teatro alla Scala, La Sinfonica riparte da Lorenzo Viotti

La Stagione Sinfonica del Teatro riprende in diretta streaming sabato 9 gennaio con l’Orchestra scaligera diretta dal Maestro svizzero che sta per assumere la direzione dell’Opera di Amsterdam. Sui leggii la Terza di Brahms e la Settima di Dvořák

Dopo il Concerto di Natale diretto da Michele Mariotti e trasmesso dalla Rai l’attività sinfonica del Teatro alla Scala (QUI TUTTE LE NEWS) riprende nell’anno nuovo con due concerti in streaming il 9 e il 15 gennaio sul sito e sulle pagine Facebook e YouTube del Teatro. Il primo, sabato 9 gennaio alle 20, è dedicato al grande repertorio romantico e diretto dal ventinovenne Lorenzo Viotti, Direttore musicale dell’Orchestra Gulbenkian di Lisbona dalla Stagione 2018/2019 e dell’Opera Nazionale Olandese di Amsterdam dal 2021/22. Alla Scala Viotti ha già diretto la Filarmonica per la Stagione Sinfonica nel 2018, dopo aver guidato l’Orchestra dell’Accademia in una serie di concerti l’anno precedente, e ha debuttato con un titolo d’opera nel gennaio 2020 dirigendo Roméo et Juliette di Gounod, mentre nuovi progetti sono in discussione per i prossimi anni.

una carriera in crescita

La carriera sinfonica di Viotti, che ha recentemente debuttato anche sul podio dei Berliner Philharmoniker, è stata in crescita costante negli anni recenti con collaborazioni con tutte le maggiori orchestre europee, dal Gewandhaus al Concertgebouw e all’Orchestre Nationale de France, mentre in ambito operistico si attende per marzo il suo Faust di Gounod all’Opéra di Parigi con la regia di Tobias Kratzer.