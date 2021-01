La Scala, Epifania con la favola di Babar e la Sinfonia di Mozart

Mercoledì 6 gennaio alle ore 11, terzo appuntamento dei Concerti per i bambini “Wolfgang Amadeus e le grandi fiabe musicali” nell’ambito del progetto “Grandi spettacoli per piccoli”. La favola dell’elefantino Babar messa in musica da Poulenc e la Sinfonia n. 29 di Mozart in streaming sul sito e sulle pagine FB e YouTube del Teatro. Introduzione di Nicola Savino, voce recitante Angela Finocchiaro, testi di Franco Pulcini

Continuano le iniziative del Teatro alla Scala di Milano (Scala, i concerti di Natale per i bambini: da Pierino e il lupo al Carnevale degli animali) per stare vicino al suo pubblico anche durante queste feste. In programma il racconto musicale Storia di Babar piccolo elefante, che Francis Poulenc trasse nei primi anni ’40 dal classico della letteratura infantile creato da Jean de Brunhoff, in origine per un’esecuzione con pianoforte e voce recitante. L’orchestra scaligera in formazione da camera, guidata dalla giovane direttrice coreana Eun Sun Kim, lo proporrà nell’orchestrazione di Jean Françaix. “La musica di Babar” - ha scritto Henry Hell nel libro «Poulenc, musicista francese» - “è profondamente poetica e tenera: il musicista ha ritrovato il suo animo fanciullesco, che gli ha dettato forse le migliori pagine da lui scritte per pianoforte”. Alla fiaba musicale il programma accosta la Sinfonia n. 29 in la magg. K 201 di Wolfgang Amadeus Mozart, sinfonia che attesta la piena maturità del diciottenne Mozart che qui raggiunge l’apice del cosiddetto stile italo-viennese, con melodie sfarzose e pregevolezze timbriche.