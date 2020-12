Il Natale della Scala per i bambini, da Pierino e il lupo a Babar

Il Natale della Scala di Milano quest’anno è sul web, sui social e in tv. Si parte col “Concerto di Natale” diretto da Michele Mariotti in onda su Rai 1 il 24 dicembre alle 10.25 e su Rai 5 il 25 alle 18. Poi dalle 11 del 25 dicembre sul sito www.teatroallascala.org e sulle pagine Facebook e YouTube del Teatro sarà disponibile il primo dei tre Concerti per i bambini “Wolfgang Amadeus & le grandi fiabe musicali” pensati e realizzati per il periodo festivo nell’ambito del progetto “Grandi spettacoli per piccoli” e ripresi dalle telecamere dello IULM. Gli altri due appuntamenti sono previsti per l’1 e il 6 gennaio e tutti gli spettacoli resteranno online per una settimana. Le fiabe saranno realizzate con la collaborazione di voci recitanti, un’introduzione di Nicola Savino, il coordinamento scenico di Lorenza Cantini, le luci di Marco Filibeck, mentre le scene saranno arricchite dalla fantasia grafica dello scenografo Angelo Lodi il 25 dicembre e del disegnatore Riccardo Sgaramella il 1° e il 6 gennaio.