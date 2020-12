Scala, Capodanno con il Carnevale degli Animali di Saint-Saëns

Continuano le iniziative del Teatro alla Scala di Milano per stare vicino al suo pubblico anche durante queste feste così particolari: a Capodanno 2021 verrà pubblicato in streaming per una settimana il secondo dei tre Concerti per i bambini “Wolfgang Amadeus & le grandi fiabe musicali” pensati e realizzati per il periodo festivo nell’ambito del progetto “Grandi spettacoli per piccoli” e ripresi dalle telecamere dello IULM. In programma il Carnevale degli animali di Saint-Saens e Eine kleine Nachtmusik di Mozart con l’Orchestra della Scala diretta da Eun Sun Kim e la voce recitante di Gioele Dix, da anni “amico” degli spettacoli organizzati dalla Scala.

Il Carnevale degli animali è una delle più celebri composizioni di Camille Saint-Saëns che la scrisse per gioco durante un periodo di riposo a Vienna nel 1887 e impose che non fosse eseguita pubblicamente se non dopo la sua morte. Si compone di 14 brevissimi episodi satirici, ciascuno dedicato a una specie animale: tra i più celebri Le tartarughe, il cui il tema del can-can di Offenbach è eseguito a tempo lentissimo, e I fossili, che riprende alcune delle melodie più in voga nella Francia del tempo. Unico brano apparentemente esente da sfumature canzonatorie è Il cigno, su cui Fokine elaborò la sua più celebre coreografia. La Kleine Nachtmusik, o Serenata K 525, è una pagina per 5 strumenti ad arco scritta da Mozart nel 1787, l’anno del Don Giovanni, e richiama il catalogo di spumeggiante musica d’occasione creata dal compositore per piccoli gruppi strumentali soprattutto negli anni giovanili. L’incisivo motto iniziale ne aha fatto uan delle pagine più universalmente note del compositore.

I concerti, eseguiti dall’orchestra scaligera in formazione da camera, hanno una guida musicale d’eccellenza in Eun Sun Kim, giovane direttrice coreana che dall’agosto 2021 assumerà la direzione musicale della San Francisco Opera succedendo a musicisti come Donald Runnicles e Nicola Luisotti.