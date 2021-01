Elliot Page chiede il divorzio dalla moglie Emma Portner

L'attore e la ballerina hanno annunciato a sorpresa la loro rottura ai media. Sarebbero separati già dalla scorsa estate

Elliot Page e sua moglie Emma Portner hanno deciso di divorziare, come rivelato dai diretti interessati ai media.

Poche ore fa avrebbero dichiarato al sito del Daily Mail di aver preso di comune accordo la decisione non facile, come sottolineato da loro stessi.



«Dopo molte riflessioni e un’attenta considerazione, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare dopo esserci separati la scorsa estate. […] Abbiamo il massimo rispetto l’uno per l’altra e rimarremo migliori amici».



Così l’attore e la ballerina - che si erano sposati in segreto nel gennaio 2018 (sono stati insieme circa un anno e mezzo prima di convolare a nozze) - hanno annunciato il loro addio come amanti, assicurando che l’amicizia che li lega perdurerà.

Il sito Tmz aveva riportato in esclusiva poche ore prima della loro dichiarazione che la star di Juno, X-Men e The Umbrella Academy avrebbe presentato i documenti per il divorzio presso un tribunale di Manhattan.

Il matrimonio tra Elliot Page ed Emma Portner

approfondimento Ellen Page sui social: "Sono transgender, chiamatemi Elliot" Elliot Page, 33 anni, ed Emma Portner, 26, attore lui e ballerina lei, si erano sposati all’inizio del 2018, poco dopo Capodanno.

Hanno annunciato a sorpresa il matrimonio su Instagram e sono rimasti sposati per tre anni. L’attore non ha mai smesso di esprimere il proprio amore per la moglie sui social network, ringraziandola anche per il prezioso appoggio che lei gli avrebbe sempre dato in merito alle sue decisioni importanti (l’ultima delle quali risale allo scorso dicembre, quando Page ha fatto coming out su Twitter come persona transgender, chiedendo di essere chiamato da quel momento in poi Elliot e non più Ellen).

L’ultimo video pubblicato su Instagram insieme a Emma risale però a molti mesi fa, un anno circa, in corrispondenza con l’inizio del lockdown statunitense.

Si tratta di una performance di canto, musica e danza che vede Elliot alla chitarra e alla voce mentre Emma danza sulle note di una canzone d’amore.



Emma Portner è infatti una ballerina e coreografa che insegna al Broadway Dance Center di New York. Ha preso parte anche ad alcuni videoclip molto famosi come quello di Purpose: The Movement di Justin Bieber, seguendo la pop star pure in tour.

La relazione tra Elliot Page ed Emma Portner era diventata nota nell’estate del 2017, a seguito di una foto che li ritraeva insieme postata dall’attore su Instagram.