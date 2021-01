Instagramvsreality, la challenge per mostrarsi così come si è

Mettersi in posa is not a crime. Partiamo da qui per sottolineare come nessuno voglia criticare il mostrare nei social la nostra versione migliore. Non c’è nulla di male ad apparire belli, con la giusta luce, pancia in dentro, petto in fuori e magari con l’aiuto di qualche filtro.

Ma sempre più tra le influencer paladine della Body Positivity la parola d’ordine è accettazione. Lo dimostra bene la challenge lanciata sui social che risponde all’hashtag di “Instagram versus Reality” a cui dedichiamo questa puntata di Caro Corpo. Si tratta di una sfida che incita a mostrare le foto patinate affiancate da foto più vere e meno in posa.

Non solo influencer ma anche donne comuni hanno mostrato quanto le immagini che vediamo possano essere finte, anche senza usare Photoshop. E quanto possano influenzare e minacciare la nostra autostima. Uno dei principali nemici? La cellulite! Se il 95 per cento delle donne ce l’ha, il 100 per cento la combatte.