Skin positivity, accettare la propria pelle anche se imperfetta

Aurora Ramazzotti, Matilda De Angelis e le altre. Sempre più influencer e attrici iniziano a mostrarsi senza trucco e con volti al naturale per dire che la perfezione è un'illusione di cui non abbiamo più bisogno. Ne parliamo nella nuova puntata di Caro Corpo

Sempre più modelle, influencer e attrici iniziano a mostrarsi senza trucco e con volti al naturale per dire che la perfezione è un’illusione di cui non abbiamo più bisogno. La rubrica dedicata ad accettazione e diritti di ogni corpo però parte da una domanda: se la pelle perfetta non esiste, perché la trasformiamo rendendola tale con i filtri di Instagram? Non ti piace la tua pelle? Prova a seguire queste influencer della skin positive per ispirare l’autostima.

Punti neri, acne, cicatrici e imperfezioni. Chi di noi ne è sprovvisto? Se un tempo per coprirle bastava un buon fondotinta, oggi i social accorrono in nostro soccorso con filtri che illuminano la pelle e occultano il tutto. Questa quarta puntata di "Caro Corpo", la rubrica dedicata ad accettazione e diritti di ogni corpo però parte da una domanda: se la pelle perfetta non esiste, perché la trasformiamo rendendola tale con i filtri di Instagram? Si chiama Skin Positivity e se proviamo a cercare l'hashtag su Instagram ci troviamo davanti a 70mila post. Nasce sulle basi della body positivity, la ricorda infatti anche nel nome, e dice che non ti devi vergognare della pelle che hai, qualunque essa sia. Sempre più modelle, influencer e attrici iniziano a mostrarsi senza trucco e con volti al naturale per dire che la perfezione è un'illusione di cui non abbiamo più bisogno.

Aurora Ramazzotti Quest'estate ci aveva pensato Aurora Ramazzotti per prima in Italia a pubblicare una foto del suo viso affetto dall'acne scrivendo: "Per postare una foto così, come l'hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli."