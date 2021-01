Sanremo 2021, Amadeus: "Stiamo lavorando per il 2 marzo"

Il direttore artistico della kermesse musicale ha detto che si cercherà di organizzare il Festival per la prima settimana di marzo mantenendo "tutte le regole sanitarie, perché la salute è la cosa più importante e nessuno deve essere messo a rischio". Sull'assenza del pubblico, però, il conduttore ha ribadito che "non si può fare in un Ariston vuoto" Condividi:

"Noi stiamo lavorando per il 2 marzo, per me la data deve essere dal 2 al 6 marzo", ha detto Amadeus, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2021, che a Rtl 102.5 sembra confermare che la kermesse non sarà posticipata. "Dobbiamo essere in grado di dare al pubblico un festival assolutamente con tutte le regole sanitarie - ha poi chiarito - perché la salute è la cosa più importante e nessuno deve essere messo a rischio, ma dobbiamo lavorare tutti insieme, con la Rai, con i tecnici, affinché tutti siano in sicurezza ma il festival sia il più normale possibile". Sulla possibile assenza del pubblico, però, il presentatore ritiene che lo show musicale non si possa fare "in un Ariston vuoto".

I possibili ospiti di Sanremo leggi anche Amadeus: "A Sanremo Elodie e Achille Lauro". E ci sarà anche Ibra! Già si fanno i nomi dei possibili ospiti che saliranno sul palco del teatro con Amadeus, che ha descritto Alessandra Amoroso ed Emma Marrone come "due artiste fantastiche" che "non è escluso che possano essere a Sanremo, anche se in questo momento non ne stiamo parlando". Il conduttore ha poi confermato che l'edizione 2021 sarà "affollata di grandi artisti", mentre sulla presenza di Achille Lauro in tutte le serate del Festival, Amadeus ha spiegato che "proporrà cinque quadri artistici che faranno un percorso nella musica e nel tempo: in questi giorni ne stiamo parlando, ci sono cinque idee fortissime, momenti di vero e proprio spettacolo". All'Ariston arriverà anche Zlatan Ibrahimovic, "un personaggio incredibile, dal grande carisma, un personaggio trasversale che appartiene al calcio mondiale ma è anche molto simpatico". Su cosa farà il calciatore, il direttore artistico afferma di non saperlo ancora. "Probabilmente lo affido anche a Fiorello, che mi ha detto: 'Ho delle idee su Ibrahimovic ma non te le dico'". Alla kermesse potrebbe apparire anche Giovanna Civitillo, la moglie del direttore artistico? "Non lo so - ha aggiunto scherzando - ho paura di chiedere a mia moglie, magari mi dice di no nel timore di scatenare polemiche..."

Una nave da 500 persone per il pubblico leggi anche Fin che la barca va: il pubblico di Sanremo in quarantena su una nave? Riguardo alla partecipazione del pubblico, si starebbe pensando a una nave per permettere a 500 persone di partecipare, in presenza, al festival di Sanremo. "L'idea - ha detto Amadeus - è creare una bolla per mettere in sicurezza 500 persone e consentire loro di potere essere presenti all'Ariston. Devono essere sempre le stesse, non avere contatti con nessuno, magari alcune di loro anche vaccinate, al di là dei tamponi quotidiani che faremo, portate su una nave bellissima su cui trascorrere una settimana di vacanza, portate a terra in pulmini di massimo venti persone e poi riportate sulla nave dopo la serata".

Reunion e storie d'attualità approfondimento Ricchi e Poveri ieri e oggi: la storia del gruppo. FOTO Dopo il trionfale ritorno a Sanremo 2020 dei Ricchi e Poveri, si sta pensando di celebrare anche un'altra reunion nell'edizione 2021. "Le reunion sono importanti - ha sottolineato il conduttore - perché appartengono alla storia della musica. Al pubblico dispiace quando i gruppi storici si separano". Quanto alla possibilità che al festival partecipino gli Abba, "magari ci fossero, appartengono alla categoria dei desideri. Ne ho anche altri di importanti, vediamo se concretizzeranno: del resto, i sogni son desideri”. Ma quest'anno Sanremo potrebbe dare spazio anche all'attualità con storie legate alla pandemia. Sul palco potrebbero salire medici e infermieri, mentre gli operatori sanitari potrebbero essere anche una parte del pubblico dell'Ariston. Amadeus ha poi ricordato i diversi volti femminili protagonisti dell'edizione 2020 aggiungendo che quest'anno ci sarà "Elodie, che non è solo bella, è una ragazza brava, di carattere, con una storia fortissima: mi piacerebbe che il pubblico la conoscesse meglio".