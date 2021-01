Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato lunedì 11 gennaio

Mario Ermito eliminato con l’1% dei voti, in nomination Stefania Orlando, Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello

Alfonso Signorini ha accompagnato il pubblico nel nuovo appuntamento con la quinta edizione del reality-show.

Un’eliminazione, le nomination e un nuovo televoto per decidere chi far restare all’interno della casa sono stati tra i momenti più attesi della puntata, presenti Pupo e Antonella Elia in qualità di opinionisti.