"Neverland" di Michael Jackson svenduto per 22 milioni

Il celebre ranch 'Neverland' di Michael Jackson, a Los Olivos in California, è stato venduto al miliardario americano Ron Burkle per 22 milioni di dollari, appena un quarto del prezzo richiesto in partenza

Il celebre ranch 'Neverland' di Michael Jackson (La fotostoria di Michael Jackson: dai Jackson 5 al successo mondiale), a Los Olivos in California, è stato venduto al miliardario americano Ron Burkle per 22 milioni di dollari, appena un quarto del prezzo richiesto in partenza. A riferire dell'acquisto è stato un portavoce dello stesso Burkle, ex amico del Re del Pop deceduto nel 2009, mentre il Wall Street Journal è risalito alla cifra sborsata dall'investitore. Nel 2015, la proprietà di Jackson, circa 1.100 ettari, era stata valutata 100 milioni di dollari, ma già l'anno scorso era scesa a 31 milioni.