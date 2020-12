Lapo Elkann dona 450mila euro per Natale a famiglie fragili

L’obiettivo dell’iniziativa è supportare ulteriormente le persone più colpite dall'impatto della pandemia COVID-19. Il denaro donato da Elkann verrà impiegato per l’acquisto di generi di prima necessità che saranno messi a disposizione di Croce Rossa e Banco Alimentare in Italia, di Cruz Vermelha Portuguesa e di Banco Alimentar in Portogallo e di Latet in Israele. La raccolta fondi #ourduty - avviata in Portogallo, Israele e Italia e che terminerà il prossimo 6 gennaio 2021 - ha ricevuto l’apprezzamento di prestigiose istituzioni internazionali. Inoltre grazie alla collaborazione della FIFA, Fondazione LAPS sta studiando analoghe iniziative di solidarietà da avviare nelle prossime settimane insieme con le federazioni calcistiche di Brasile, Fiji e Bangladesh.

I fondi raccolti in Italia a Croce Rossa e Banco Alimentare

In Italia per donare basta collegarsi al sito fondazionelaps.org e accedere alla piattaforma offerta da TINABA o, per i clienti TIM, inviare un sms oppure chiamare da rete fissa il numero 45506. I fondi raccolti in Italia da questa campagna sono destinati alla Croce Rossa Italiana e al Banco Alimentare, che li utilizzeranno per donare alle famiglie più fragili beni di prima necessità. Una settimana fa, Elkann si è recato presso il magazzino del Banco Alimentare della Lombardia per consegnare duemila scatoloni di cibo donati da Esselunga nell'ambito della campagna #ourduty. Un totale di circa 15 tonnellate di prodotti, che sono state distribuite in tutta Italia ai più bisognosi.