Belen, Antonino e tutti i Rodriguez in montagna per Natale: FOTO

Tutta la famiglia Rodriguez, insieme ad Antonino Spinalbese e Ignazio Moser, si è recata in Trentino, nella Val di Sole, per trascorrere insieme le festività

I Rodriguez sono partiti per le vacanze. Belen (FOTO) con Santiago e il compagno Antonino Spinalbese; Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (FOTO), Jeremias e la fidanzata Deborah e i genitori Veronica e Gustavo.

I Rodriguez in Trentino approfondimento Belen Rodriguez, prima foto social con Antonino Spinalbese Tutti e tre i fratelli stanno condividendo su Instagram le prime foto e qualche video della loro vacanza appena cominciata. Belen ha pubblicato sul suo profilo un filmato che la ritrae insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, ormai parte integrante della famiglia. “Amore sulla neve” ha scritto l'argentina in spagnolo nel post. Del resto questo è il primo Natale insieme per i due, che ormai fanno coppia fissa da alcuni mesi. Antonino ha già conosciuto il figlio di Belen, Santiago, segno che la relazione è piuttosto seria. Nel video, un lungo bacio tra lei e il fotografo e hair stylist, circondati dal paesaggio innevato.

Anche Antonino ha pubblicato alcuni scatti in mezzo alla neve, così come Cecilia e Ignazio Moser. Dopo un periodo di crisi tra i due è tornato il sereno, come dimostrano le tante foto postate dalla coppia in queste giornate di vacanza sulla neve. “Fare ciò̀ che ami, con la persona che ami... tutto il resto è noia” ha scritto Ignazio a corredo di uno scatto romantico.

Jeremias e la fidanzata Deborah Togni sono in montagna già da diversi giorni, come testimoniano le foto scattate nella suggestiva Cablewayroom, una stanza-funivia in legno molto suggestiva.

I Rodriguez tra lusso e neve Belen e la sua famiglia alloggiano al Palace Hotel Ravelli, ciascuno nel proprio chalet dotato di sauna e vasca idromassaggio in terrazzo con vista sulle Dolomiti. Le giornate trascorrono tra buon cibo, ciaspolate e passeggiate sulla neve. Con i tre figli ci sono anche mamma Veronica e papà Gustavo.

Immagine tratta dal profilo Instagram @veronicacozzani