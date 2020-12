Il bagno di lusso di Kendall Jenner: ha una vasca placcata in oro

La modella 25enne ha girato alcuni video dal suo bagno per mostrare ai fan alcuni prodotti beauty. I suoi follower hanno notato subito la lussuosa vasca da bagno dorata alle sue spalle

Kendall Jenner (FOTO) ha una vasca dorata. Se ne sono accorti i suoi fan durante un collegamento social della modella, che mentre mostrava ai suoi follower alcuni prodotti di bellezza, ha lasciato intravedere alle sue spalle l'eccentrica vasca da bagno placcata in oro.

Kendall Jenner e la vasca d'oro approfondimento Kendall Jenner ha un gemello segreto (ma non è come sembra) Il valore della lussuosa vasca? 40mila dollari, oltre 30mila euro. Kendall si è mostrata con un look acqua e sapone, top bianco e coda di cavallo. L'intento era quello di mostrare ai follower la sua routine di bellezza e sperimentare alcuni prodotti per la skincare. Partendo da un sapone naturale al latte di capra, Kendall si è delicatamente insaponata il viso prima di applicare una crema reidratante.

Immagine tratta dal profilo Instagram @kendalljenner

I fan di Kendall non hanno potuto non notare il bagno alle sue spalle, caratterizzato da toni neutri e da molta luce naturale. "La mia vita comporta un sacco di caos, viaggi e dispendio di energia, quindi volevo una casa che fosse serena, un posto dove potermi semplicemente rilassare” ha rivelato tempo fa la top model in un'intervista a Architectural Digest.

Kendall Jenner e i problemi con l'acne approfondimento Kendall Jenner racconta gli attacchi di ansia In passato la sorellina di Kim ha raccontato la sua lotta contro l'acne. “L'ho sperimentata in due momenti diversi della mia vita. Prima al liceo, quando tutto ciò che stai cercando di fare è essere accettato ed essere parte di qualcosa, e non guardi nemmeno le persone negli occhi quando parli con loro” ha rivelato. “Poi è tornata recentemente, proprio quando avevo gli occhi del mondo intero puntati addosso, come una sorta di lente d'ingrandimento su tutto ciò che fai e su ciò che ti accade”. Per migliorare la situazione, oltre ai prodotti beauty, Kendall ha anche raccontato a Vogue di aver modificato la propria dieta. “Ho deciso di eliminare i latticini e questo mi ha davvero aiutato molto”. La top model ha parlato della sua lotta contro l'acne anche qualche mese fa, su Allure. “Ho sempre lottato con l'acne da quando avevo 14 anni. Mi ha tolto molta autostima e dovevo davvero lavorarci”.

©Getty