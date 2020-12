Andrea Damante, dopo Giulia De Lellis il nuovo amore è Elisa Visari

Andrea Damante sembra aver dimenticato definitivamente la sua storica ex, Giulia De Lellis . L'ex tronista di Uomini e Donne, oggi dj, ha condiviso via social alcuni momenti della sua vacanza di lavoro a Dubai: con lui c'è Elisa Visari , la sua nuova compagna. Della relazione tra i due si vociferava da tempo, ma è solo in questi giorni che Damante ha deciso di confermare la storia d'amore attraverso Instagram. In una stories il dj veronese la inquadra mentre si allena in palestra e lei gli sorride.

Intanto a Dubai, negli stessi giorni, ci sono anche Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta, ex amico di Andrea Damante e oggi fidanzato dell'influencer romana. Una relazione, quella tra Giulia e Carlo, che ha profondamente deluso Andrea, come ha spiegato lo stesso 30enne poco tempo fa a Verissimo. “Ho anch’io la mia parte di responsabilità che sicuramente ha reso ad oggi questo rapporto più difficile, ma ad un certo punto la porta la devi chiudere. Siamo andati oltre. Si poteva dare una chance in più, si va avanti e si impara. Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa". Una grande delusione per Damante, visto che Beretta era un suo caro amico. “Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima. Non volevo più vedere foto di lei e me dove c’era anche Carlo. L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza”. Nell'amore ritrovato con Giulia De Lellis, Andrea ci aveva creduto. "Ho trent’anni. Una volta che finalmente eravamo tornati insieme, sognavo una famiglia. Siamo andati a vivere nella casa di Milano, che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanze, una casa per una famiglia”. Ora quel capitolo sembra ufficialmente concluso e nel cuore di Andrea c'è spazio solo per Elisa Visari.