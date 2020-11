Morto Kirby Morrow, il doppiatore di Goku in Dragon Ball

Negli Stati Uniti era la voce del celebre personaggio dei cartoni animati. Morrow, che ha recitato anche in diverse serie tv, si è spento a 47 anni per cause che non sono state rese note

Il mondo della tv è in lutto per la scomparsa di Kirby Morrow, storico doppiatore dei cartoni animati. In particolare è ricordato per essere stato la voce, negli Stati Uniti, di Goku in Dragon Ball. Addio a Kirby Morrow, voce di Goku in Dragon Ball Kirby Morrow è morto all'età di 47 anni il 19 novembre 2020. A dare il triste annuncio via Facebook è stato il fratello, Casey Morrow. “Kirby era una persona benedetta e di talento che ha portato gioia a così tante persone, prosperava con l’amore e l’amicizia che gli altri gli dimostravano. Ha vissuto per questo e lo ha alimentato ogni giorno” ha scritto il fratello. Le cause non sono state rese note.

Morrow era famoso per essere il doppiatore statunitense di Goku in "Dragon Ball Z". Non solo: ha prestato la voce anche a Miroku del manga "Inuyasha", al mutante Ciclope/Scott Summers nella serie animata "X-Men: Evolution". Morrow è stato anche attore e ha recitato in diverse serie tv come "Legion", "Supernatural", "The L Word" e "The Good Doctor". Il suo ruolo più noto però è stato quello del capitano Dave Kleinman in "Stargate: Atlantis", dove è apparso in otto episodi. Recentemente, il doppiatore era tornato a lavoro nel ruolo di Miroku in "Yashahime: Princess Half-Demon". Kirby ha lavorato anche come sceneggiatore e regista: ha scritto e diretto il cortometraggio del 2005 "The Boxing Day Classic".