E' morto Sergio Matteucci, il "telecronista" di Holly e Benji

E' scomparsa a 89 anni una delle voci più popolari per i bambini italiani di almeno tre generazioni: forse sulle prime il nome di Sergio Matteucci non dirà molto, ma è stato lo storico telecronista delle infinite partite di calcio, disputate su campi chilometrici, di " Holly & Benji ", uno dei più celebri cartoni giapponesi mai arrivati in Italia. Svolgendo lo stesso ruolo anche per "Mila e Shiro", altro anime popolarissimo, ambientato nel mondo della pallavolo.

Oltre al suo lavoro con i cartoni animati (da ricordare anche "Sampei", "Lady Oscar" e "Candy Candy") Matteucci è stato anche un importante doppiatore di cinema, prestando la sua voce come telecronista o speaker giornalistico anche per film come "Rocky II" o "Scarface". Ed era stato persino radiocronista "vero", lavorando a "Tutto il calcio minuto per minuto" nella stagione 1982-83 e prestando la sua voce anche a "Domenica Sprint" per i servizi dall'Olimpico di Roma.